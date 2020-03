Stiri pe aceeasi tema

- „Am anuntat chiar acum o saptamana ca Armata, Ministerul Apararii Naționale, este pregatita sa intervina . Oricum Armata este prezenta și la Ministerul de Interne, ma refer la jandarmi, la pompieri.Deci, Ministerul Apararii Naționale este pregatit sa intervina. Este o institutie fundamentala a statului…

- Intrebat daca ar fi trebuit luate masuri mai ferme in actuala situație și nu o recomandare, fostul vicepremier Gabriel Oprea a apreciat masurile luate pana in prezent in Romania.”Eu cred ca autoritațile au luat masuri graduale bune in acest moment. din experianța,Indrum toți cetațenii sa resecte recomandarile.…

- Gabriel Oprea, fost vicepremier pe probleme de securitate naționala, a spus la Realitatea PLUS, ca autoritațile au luat masuri foarte bune și necesare in acest„ razboi total atipic impotriva coronavirusului”, care trebuie respectate.„Comitetul Național pentru Situații de Urgența, domnii Marcel…

- Fostul vicepremier pentru securitatea naționala și ministru de Interne, Gabriel Oprea, atrage atemția ca Romania are nevoie de un efort național pentru a depași actuala criza."Masurile care au fost anunțate de Comitetul Național pentru Situații speciale de Urgența, de ministrul Marcel Vela,…

- Antreprenorii trebuie sa depuna documente care sa ateste o scadere a incasarilor cu un procent de minim 40% fața de perioada similara a anului precedent solicitarii. Și sunt valabile pentru anumite sectoare. Spre exemplu transport, turism horeca. ”Sunt pachete care sustin companiile sa-si continua activitatea,…

- Smiley s-a intors vineri seara in Romania, de la Los Angeles. Sambata la pranz, artistul a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia anunta ca se va autoizola in contextul noului coronavirus. "Bine va regasesc! Mesaj lung: aseara am aterizat. Direct la autoizolare.…

- Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe cazuri de pana acum de persoane contaminate cu noul coronavirus confirmate intr-o singura zi : 34. Bilanțul total al celor care au fost depistați cu acest virus ajunge la 95, astfel ca Romania se ... The post 34 de persoane confirmate cu noul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in contextul confirmarii primului caz de coronavirus in Romania. Șeful statului a a indemnat la calm și a anunțat ca nu exista motive de panica.Klaus Iohannis a informat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "este normal sa tratam cu toata…