- Gabriel Oprea, despre trimiterea in judecata, in cazul morții lui Bogdan Gigina: ”Imi voi dovedi nevinovația in instanța, nu am beneficiat de nimic in plus fața de alți miniștri”, a spus fostul lider al UNPR, intr-o postare pe Facebook. El mai spune ca ”Pierderea vieții polițistului Bogdan Gigina este…

- Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis in judecata de DNA in dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigina. Oprea este acuzat de ucidere din culpa. Aceeași acuzație este formulata impotriva firmei GENERAL MPM IMPLEX SRL și a administratorului acestereia, Mazilu Petre. ”Cu privire…

- Procurorii Directiei Nationale ANticoruptie, Sectia pentru combaterea coruptiei au dispus trimiterea in judecata in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina a urmatorilor inculpati:OPREA GABRIEL, la data faptelor viceprim ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitiei considerata inacceptabila intarzierea procurorilor DNA de a trimite in judecata dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Decizia a venit la primul termen judecat de ICCJ privind contestatia depusa de familia Gigina impotriva DNA pentru durata prea mare de cercetarea…