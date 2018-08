Gabriel Oprea, audiat la Parchetul General: Sunt chemat ca martor ntr-un dosar

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General, acesta precizand ca a fost chemat ca martor intr-un dosar. Oprea a mai spus ca dosarul in care a fost chemat nu are legatura cu cel ce vizeaza protestul din 10 august.

- Prefectul Capitalei este audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Speranta Cliseru este cea care a semnat ordinul de evacuare a Pietei Victoria, la protestul din 10 august. Citeste…

- Omul de afaceri Razvan Alexe s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului General pentru a fi audiat intr-un dosar deschis pe numele lui Mircea Negulescu, precizand ca a fost chemat in calitate de martor. El a mai declarat ca Negulescu se credea intangibil și se lauda ca este „copilul” lui Kovesi.„Am…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea s-a prezentat marti la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat in dosarul in care este urmarit penal pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare. Lucian Onea a venit insotit…

- Procurorul Mircea Negulescu s-a prezentat la sediul Parchetului General, in urma cu putin timp. Surse judiciare sustin ca "Portocala" este chemat sa dea explicatii in dosarele in care este acuzat de abuz in serviciu si incalcari ale statutului de magistrat. Stire in curs de actualizare