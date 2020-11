Gabriel Oprea ar vrea un guvern de uniune nationala: Pensiile militarilor si ale politistilor nu sunt nici speciale, nici nesimtite, sunt ocupationale

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia ne-a fortat sa ne digitalizam, asa ca, daca vrei un credit, nu trebuie sa mai mergi pana la banca si sa stai in fata unui ofiter de credite pentru a obtine imprumutul. Creditul online este, de obicei, unul rapid, pentru urgente, asa ca si cererea ta va fi tratata "la urgenta". Ziare.com…

- Incepand de luni intra in vigoare noi masuri anticoronavirus, una dintre ele fiind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte. Cei care vor iesi din case in intervalul orar 23.00 - 05.00 o vor putea face doar din motive absolut intemeiate, ce trebuie precizate intr-o declaratie pe propria raspundere.…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, le-a cerut structurilor judetene care se ocupa de gestionarea pandemiei sa ii trimita situatia tuturor medicilor si asistentilor medicali care invoca motive medicale sau de alta natura pentru a nu se implica in lupta impotriva pandemiei. Arafat nu solicita numele cadrelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca obiectivul Guvernului trebuie sa fie acela de a stavili "cu orice pret" cresterea numarului de cazuri COVID fara sa afecteze activitatea economica, dar in acelasi timp sa implementeze cu fermitate deciziile privind combaterea pandemiei cu noul coronavirus.…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100. "Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19, iar…

- Daca ai un surplus de bani si nu vrei sa-i tii "la ciorap", unde nu fac decat sa se devalorizeze din cauza inflatiei anuale, ai la dispozitie doua dintre cele mai simple metode de a-i face sa se inmulteasca. Ori ii depui intr-un depozit bancar, ori mergi pe mana Guvernului si investesti in titluri de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca Romaniei ii revin aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 din prima transa, de acestea urmand sa beneficieze persoanele vulnerabile si categoriile profesionale. "Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate…

- Din 1 septembrie intra in vigoare majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii, aceasta fiind o prima etapa din calendarul de crestere. UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie. "Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care…