- Fostul președinte al UNPR, Gabriel Oprea, a distribuit vineri pe facebook o fotografie din 2015, in care pare ca a dat mana cu președintele de atunci al SUA, Barack Obama. Fotografia pare sa fie modificata in Photoshop, d...

- Gabriel Oprea, photoshop pe pagina de Facebook; A modificat o poza in care Obama dadea mana cu Basescu, pentru a parea ca președintele SUA il saluta pe el. Imaginea a fost postata pe pagina sa, unde scrie ca a semnat, in 2015, impreuna cu seful Departamentului de Justitie, Procurorul General al SUA,…

- Fostul ministru al apararii naționale și fost ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, și-a modificat o poza astfel incat sa para ca da mana cu Barack Obama. Jurnaliștii de la Digi FM au descopeit pe contul de Facebook al fostului demnitar o fotografie postata de acesta, in care da mana cu fostul…

- ”Nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellving, nici Pahontu, nici Kovesi, nici Basescu, nici Ponta, nici Oprea, nici altii", a declarat Liviu Dragnea, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.Fostul vicepremier Gabriel Oprea i-a dat replica sambata, cand a anunțat ca revine in…

- Gabriel Oprea a afirmat, miercuri, dupa trimiterea sa in judecata pentru ucidere din culpa in cazul decesului politistului Bogdan Gigina, ca are incredere ca ''justitia va fi dreapta si va restabili adevarul de necontestat'', si anume ca este nevinovat.

- Procurorii DNA l au trimis astazi in judecata pe fostul ministru si vicepremier Gabriel Oprea in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Gabriel Oprea, care este acuzat de ucidere din culpa, a reactionat pe pagina sa de Facebook imediat dupa publicarea oficiala a comunicatului. "Dupa mai bine de…