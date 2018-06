La o saptamana dupa ce și-a anunțat revenirea in politica și relansarea UNPR, Gabriel Oprea incearca sa iși faca imagine pe Facebook. Vineri, fostul vicepremier a postat o poza de la vizita lui Traian Basescu in SUA, in 13 septembrie 2011, in care el este cel care da mana cu Barack Obama, și nu Traian Basescu. Totuși, așa cum se poate vedea și in pozele postate pe site-ul președenției in 2011 , lucrurile au stat fix invers. Deși userii au sesizat trucajul in comentarii, pe Facebook, Gabriel Oprea insista ca a dat intr-adevar mana cu Barack Obama.