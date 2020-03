Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a cerut, luni, inchiderea scolilor si gradinitelor in Capitala, in contextul coronavirusului. Primarul general a anuntat, de asemenea, mai multe masuri restrictive luate la nivelul municipiului Bucuresti in vederea prevenirii raspandirii virusului Covid-19.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- ”As pleda pentru inchiderea scolilor. Ca primar general sunt obligata sa nu ma suprapun cu decizii locale peste deciziile luate la nivel national. Inima imi spune ca ar fi un element de precautie suplimentara. nefericire, au fost situatii in care romanii intorsi chiar din zonele contaminate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca trebuie sa se supuna masurilor luate la nivelul Comitetului Național, pentru ca in cazul in care decizia ar fi fost doar a primarului, atunci ea ar fi inchis școlile in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD…

- Ministrul interimar al Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca la momentul acesta nu a luat in calcul suspendarea sau inchiderea unitatilor de invatamant sau a universitatilor, pentru ca nu s-a confirmat niciun caz nou de imbolnavire cu coronavirus si...

- O femeie de 42 de ani, din Capitala, contact apropiat cu romanul sosit din Italia, a fost diagnosticata cu coronavirus. Șeful ISU, Raed Arafat, a explicat ca starea de sanatate a femeii este una buna și este asimptomatica, dar in cursul acestei zile va fi preluata de un echipaj de specialitate și…

- Romania are deja 13 cazuri de coronavirus! Ultima persoana diagnosticata este un barbat de 72 de ani din Galati, care are si probleme de sanatate. S-a intors din Lombardia si a mers cu microbuzul de la aeroport pana acasa. Cei care au calatorit cu el sunt cautati acum de autoritati.

- La Bruxelles, a fost inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus in institutiile europene. Este vorba despre un functionar al Agentiei Europene de Aparare, recent intors dintr-o misiune in Italia. Reuniunile de la sediul agentiei din Bruxelles au fost anulate pana la 13 martie. Cazul functionarului…