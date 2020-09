Gabriel Mutu (PSD), le-a mulțumit bucureștenilor din Sectorul 6 și a prezentat realizarile pe care le-a avut in cei patru ani de mandat in care a condus primaria de sector. Social-democratul i-a urat succes lui Ciprian Ciucu, noul primar și i-a transmis sa aiba „putere de munca”. „Dragii mei, Va multumesc pentru toate gandurile bune, pentru mesajele si pentru sfaturile transmise. Apreciez efortul fantastic din ultimii ani, pe care l-a facut fiecare dintre noi pentru a pune Sectorul 6 pe harta dezvoltarii. Impreuna am inchegat o comunitate si am pornit pe singurul drum posibil: mai curat, mai verde,…