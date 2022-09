Stiri pe aceeasi tema

- Finalul celui mai mare festival de rock din Bistrița-Nasaud i-a adus pe scena pe Within Temptation, una dintre cele mai mari trupe ale lumii. Cu un repertoriu cunoscut de mulți și energie cat pentru 50.000 de oameni, Sharon Den Adel și trupa au facut show de zile mari. A treia zi de la WTF Rock Festival…

- Forbes a publicat recent lista celor mai bine platiți jucatori și jucatoare din lumea tenisului in ultimul an, iar Roger Federer domina clar ierarhia deși nu a jucat vreun meci in acest sezon.

- Azi a avut loc tragerea la sorți a tabloului feminin de la US Open (29 august - 11 septembrie), ultimul turneu de Grand Slam al anului. Turneul va fi transmis in Romania de Eurosport, iar meciurile romancelor vor fi liveTEXT pe GSP.ro Romania are 5 reprezentante pe tabloul principal, in timp ce Ana…

- Ana Bogdan a urcat 33 de locuri in clasamentul WTA, dupa ce a jucat finala la Varsovia. Ea ocupa locul 75, cu 780 de puncte. Cel mai bine clasata jucatoare din Romania este Simona Halep, pe locul 16, cu 2415 puncte. Irina-Camelia Begu a coborat un loc si se afla pe 34, cu 1384 puncte, de asemenea Sorana…

- Laver Cup va aduce o premiera istorica in tenisul masculin. Pentru prima data, „Big 4” vor face echipa la Laver Cup, in perioada 23-25 septembrie, dupa ce Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) a acceptat și el invitația organizatorilor. Proaspatul campion de la Wimbledon a anunțat oficial ca pa participa…

- O noua varianta mutant a Omicron se raspandește cu repeziune. Oamenii de știința sunt ingrijorați, mai ales ca se raspandește in India și apare in numeroase alte țari, inclusiv in Statele Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep a sarbatorit alaturi de cei mai mari jucatori din istorie 100 de ani de tenis pe terenul Central de la Wimbledon. Ca jucatori aflați inca in concurs, Simona, Nadal și Djokovic au participat in echipament sportiv complet alb.

- A patra zi de concurs de la Wimbledon 2022 este una plina pentru sportivele din Romania: Simona Halep, Irina Bara, Ana Bogdan și Mihaela Buzarnescu evolueaza in turul al doilea. Meciurile din complexul de la All England Club sunt LiveBlog pe HotNews.ro.