Stiri pe aceeasi tema

- Numarul record al voturilor exprimate anticipat, de aproximativ 65- din prezenta totala in alegerile prezidentiale din 2016, reflecta interesul mare pentru alegerile in care se confrunta actualul presedinte republican Donald Trump si democratul Joe Biden. Participarea record la alegerile anticipate,…

- Donald Trump Jr. a sugerat ca ar putea sa candideze la președinția Statelor Unite in 2024, dupa ce tatal sau și-ar incheia un potențial al doilea mandat, daca va reuși sa caștige alegerile prezidențiale din 2020. "HaHaHaHaHa, oh, baieti! Am vazut asta la o licitatie de animale in Fallon, Nevada. Pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, si rivalul sau democrat, Joe Biden, s-au reintalnit joi seara la Nashville (statul Tennessee) pentru ultima lor dezbatere televizata, cu 12 zile inainte de scrutin, transmite AFP. Cei doi candidati - cravata rosie pentru Donald Trump, cravata albastra pentru Joe…

- Artista pop-country, care are zeci de milioane de admiratori pe retelele de socializare, lasase deja sa se inteleaga ca doreste sa isi exprime sprijinul fata de candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Insa ea nu facuse pana miercuri un anunt oficial in acest sens.…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza dpa. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, în cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza AFP si dpa, noteaza Agerpres. În cadrul unui vot fara surprize, majoritatea delegatilor democrati l-au…