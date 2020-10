Alte cinci cadre medicale din Constanta, confimate cu Covid-19!

Cresc iar infectarile in randul personalului medical din Constanta Potrivit situatiei transmise astazi, 10 octombrie 2020, de Prefectura Constanta cu privire la evolutia epidemiei de coronavirus in judet, in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte cinci cazuri pozitive in… [citeste mai departe]