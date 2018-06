Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului Brașov au dispus miercuri, printr-o decizie definitiva, eliberarea condiționata a omului de afaceri brașovean Ioan Neculaie, in dosarul in care a fost condamnat anul trecut la doi ani de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. ''Magistrații…

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, marti, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Marius-Catalin Botezatu, managerul Teoclinik Vaslui, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, fiind condamnat definitiv de judecatorii Curtii de Apel Iasi. Decizia instantei iesene vine dupa ce judecatorii din Vaslui au dispus de doua ori solutia de achitare in acest caz.

- Sentinta definitiva intr-un proces deschis ca urmare a unui banal conflict in trafic. Un barbat de 46 de ani, administrator al unei firme, a primit o pedeapsa de un an si doua luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a lovit un pensionar de 68 de ani cu care avusese un conflict in trafic. Gheorghe…

- Fostul deputat de Galati, Mihai Boldea, acuzat de spalare de bani, a fost achitat, miercuri, de magistratii Curtii de Apel Iasi, pe motiv ca fapta nu a fost comisa cu vinovatia prevazuta de lege. Decizia nu este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- IN ASTEPTARE….Magistratii ieseni au decis ca spre sfarsitul lunii aprilie sa dea pronuntarea in dosarul in care a fost trimis in judecata politistul de frontiera Sorin Adrian Codaiescu alaturi de omul de afaceri Costin Dan. Cei doi au fost deja condamnati unul la 2 ani, 9 luni si 10 zile de inchisoare…

- Gabriel Harabagiu iși reia atribuțiile de viceprimar al Iasului, a anuntat intr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare. Fostul social-democrat a declarat pentru Agerpres ca magistratii Tribunalului Iasi au suspendat ordinul prefectului prin care se dispune incetarea mandatului sau de consilier…

- Procurorii anticoruptie au solicitat Curtii de Apel Bacau rearestarea presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene. Magistratii au respins, vineri seara, cererea formulata de DNA, transmite corespondentul MEDIAFAX.