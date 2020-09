Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Duel intre conjudețene: Industria Galda – CS Ocna Mureș 1-2 (1-0) | Nou-promovata a intors scorul dupa pauza Intalnire interesanta la Galda de Jos intre cele doua conjudețene, Industria Galda și CS Ocna Mureș, prilej utilizat de Paul Ciuca și Gabriel Cotoara pentru a testa diverși jucatori…

- “Drag mi-i numele Marie, mi l-o pus mama și mie” suna versurile unui cantec tare iubit, dedicat Mariilor, cel mai intalnit și drag nume pe care-l poarta romancele. In fiecare familie exista cel puțin o Marie și maine, in marea sarbatoare dedicata Sfintei Marii, toate primesc cel puțin un buchet de flori…

- A intrat in traditie ca, periodic, sa se organizeze la sediul As. C.A.R.P. Alexandria, intalniri cu membrii Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori si directorii economici din asociatiile de pe raza Judetului Teleorman. Sunt asociatii afiliate la Federatia Nationala Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc…

- COVID 19 este o boala noua. Inca descoperim cum se transmite, cat de grave sunt consecintele si in ce masura se poate raspandi in Romania. Totusi, au trecut cateva luni bune, iar ieri, 21 iulie, au fost inregistrate putin sub 1.000 de infectari noi. Astfel, cotidianul ZIUA de Constanta reaminteste cititorilor…

- Locul in care coronavirusul se ia cel mai rapid a fost dezvaluit de profesorul Alexandru Rafila. Reprezentantul Romaniei la OMS vine cu un nou avertisment dur, adresat romanilor, in contextul exploziei de cazuri noi de Covid-19 in țara noastra. Romania se afla pe locul 4 la creșterea numarului de imbolnaviri,…

- Ianuarie 2016 Dragi prieteni, dragi colegi, Confruntat cu acuzația de “infracțiune impotriva umanitații” formulata de Parchetul militar privitor la ceea ce in mod obișnuit in Romania e numita “mineriada din 13-15 iunie 1990” cred ca am datoria și raspunderea de a va spune ca acuzația este in intregime…

- De Sfanta Sarbatoare a Rusaliilor, primarul comunei Rodna, Valentin Grapini transmite printr-un mesaj VIDEO, zile cu liniște sufleteasca și pace alaturi de cei dragi, tuturor rodnenilor și locuitorilor județului Bistrița-Nasaud. Sarbatoarea noastra creștina, Rusaliile sau Ziua Cinzecimii, Coborarea…

- In timp ce premierul Ludovic Orban a ieșit la plimbare prin Centrul Vechi, liderul USR, Dan Barna, se plimba cu trotineta prin parc. Dan Barna a postat o fotografie cu el pe trotineta pe contul de Instagram. Ludovic Orban a iesit relaxare in Centrul Vechi. "Raspund la invitatia unui…