Gabriel Dorobanțu, Cotabiță și alți artiști, în fața ofițerilor DIICOT! Hackerii le-au spart conturile bacare și au cerut bani Dorobanțu (68 ani), care a fost audiat aztari, spune ca i-a fost furata și identitatea pe contul de Facebook, și i s-au cerut bani in numele sau. Solistul de muzica ușoara s-a numarat printre puținii norocoși care și-a recuperat prejudiciul financiar. Circa 50 de persoane, printre care și multe vedete, au fost prejudiciate de catre o rețea de 14 persoane, pagubele fiind estimate la circa 100.000 euro. Ce s-a ales de primul finalist ”Romanii au Talent”, Adrian Țuțu și cei 120.000 de euro pe care i-a caștigat! ”Au circulat multe zvonuri cum ca mi-ar fi fost luati banii” ”Mi-am recuperat prejudiciul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

