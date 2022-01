Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Ciprian Deac a declarat, duminica seara, ca echipa CFR Cluj a scapat printre degete victoria la meciul cu FCSB, scor 3-3, in etapa a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. "A fost un meci frumos, ambele echipe si-au dorit victoria, din pacate am pierdut cele trei puncte. Nu stiu daca…

- Capitanul echipei de fotbal FCSB, Florin Tanase, a declarat, luni, ca el si colegii sai trebuie sa fie realisti si sa accepte faptul ca in acest sezon este aproape imposibil sa castige un trofeu dupa ce au fost eliminati din Cupa Romaniei si in prezent se afla la 10 puncte in spatele liderului Ligii…

- Jucatorul echipei Farul Constanta. Andrei Artean, a afirmat, joi seara, ca echipa CFR Cluj a avut doar doua ocazii, dar din care a si marcat la meciulde joi, din Liga 1 Casa Pariurilor, scor 2-0, conform news.ro "E primul meci in care am trait asa ceva. Sa ma ierte Dumnezeu, dar au avut doua…

- Jucatorul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, ca jucatorii lui Toni Petrea au meritat victoria la meciul cu Rapid, scor 3-1, din Liga 1 Casa Pariurilor. El a subliniat ca inca nu are ritm, dupa ce abia a revenit pe teren din cauza unei accidentari, conform news.ro "Am dominat…

- Antrenorul formației UTA Arad, Laszlo Balint, s-a declarat nemulțumit de rezultatul inregistrat la finalul meciului din Banie. Acesta considera ca elevii sai au avut ocazii mai multe și mai clare decat oltenii și ar fi meritat victoria. VEZI VIDEO! Citește și: „U“ Craiova – UTA 0-0 / Din ce in ce mai…

- CFR Cluj are un avans de opt puncte in fruntea Ligii 1, dupa victoria de pe teren propriu cu Academica Clinceni, scor 2-0, in etapa a 17-a, in direct pe Digi Sport 1.Deac: „Ne propunem sa nu pierdem niciun meci"Ciprian Deac nu se mulțumește cu acest avantaj clar fața de FCSB și anunța un obiectiv foarte…

- Ciprian Deac a fost cel mai bun om al meciului din Banie cu FCU Craiova, caștigat, 2-0, de CFR Cluj, pasand decisiv la reușita lui Sigurjonsson și marcand golul doi pentru campioana Romaniei. Ciprian Deac a mai scris o pagina de istorie in tricoul vișiniu al CFR-ului. La 35 de ani, continua sa fie cel…

- Simona Halep și Emma Raducanu cauta victoria la Transylvania Open. Cand joaca cele doua in turneul de la Cluj, Cele doua mari vedete ale competiției s-au calificat in optimile de finala, dupa ce au caștigat, fiecare, partidele din primul tur. Astazi, atat Simona Halep, cat și Emma Raducanu vor juca…