Gabriel Custurea implineste 71 de ani. Arheologul a fost omagiat la MINAC, in cadrul unei lansari de carte

Gabriel Custurea si a completat studiile superioare la Facultatea de Istorie Filosofie a Universitatii din Bucuresti, unde a fost student din anul 1973 pana in 1978 In perioada 1993 1999, a efectuat pregatirea doctorala, sub coordonarea prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor, la Institutul de Arheologie al Academiei Romane, filiala Iasi, cu tema "Aspecte ale vietii economice in Dobrogea in secolele IX XI in lumina descoperirilor monetare" In data de 16 martie, incepand cu ora 11:00, la Muzeul ...