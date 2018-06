Stiri pe aceeasi tema

- Sunt medici, avocați, ingineri, psihologi sau lucreaza la multinaționale și îi unește o pasiune comuna, voleiul. Unii dintre ei ar fi putut juca în echipe profesioniste, dar au ales cariera. Cu toate acestea, își fac mereu timp sa se întâlneasca prin țara, la turnee de…

- Florin Salam este unul dintre cei mai iubiti artixti romani. Manelistul are fani fErE numEr, iar melodiile sale ajung de fiecare datE la sufletul publicului sEu. Florin Salam a xi luat o pauzE de la cariera artisticE, insE cerinta publicului xi dragostea pentru muzica l-au fEcut sE se rEzgandeascE.

- Dorian Popa nu se opre"te din a ne surprinde zilnic. De aceastE datE, vedeta s-a pozat nud, fErE inhibi:ii "i pe desupra, a fEcut publicE fotografia. Dorian a lEsat la vedere aproape tot. }n pozE i"i aratE corpul bine lucrat la salE "i bronzul accentuat la care orice domni"oarE ar visa.

- Au trecut mai bine de 12 de cand Alex Ene luptE pentru viata sa. O luptE pe care ar fi putut sE o caxtige cu multi ani in urmE, dacE medicii l-ar fi diagnosticat la timp. O luptE la care bEiatul de 14 ani nu vrea sE renunte nici in ruptul capului. O luptE care, panE in prezent, a costat nu mai putin…

- DupE ce au fost duxmani ani de zile, iar fiul ei a acuzat-o cE l-a abandonat pentru a-xi face o altE familie xi l-a lEsat sE moarE, Nicola a fEcut un gest emotionant: xi-a invitat "fiul secret" la o intalnire cu bEiatul ei din a doua cEsnicie!

- Sunt emotii mari cu doar cateva zile inainte de cea mai axteptatE nuntE a anului. Starea de sEnEtate a tatElui sEu a dat-o peste cap pe Meghan Markle, dupE ce acesta a fEcut infarct. Tinand cont de starea sa precarE de sEnEtate, Thomas Markle a precizat cE nu va lua parte la nunta fiicei sale.

- }nfometarea este unul dintre factorii interzi"i atunci cand vrei sE slEbe"ti sau chiar "i pentru sEnEtate. Asta era o regulE pe care o "tiam panE acum, dar iatE cE noi descoperiri s-au fEcut in acest sens, iar ceea ce "tiam a devenit doar un mit.

- Un baiat de 13 ani din Los Angeles a fost salvat ca prin minune dupa ce a cazut intr-un canal. Incidentul s-a petrecut intr-un parc din Los Angeles. Echipele de interventie au cautat 12 ore prin reteaua de conducte de canalizare care se intinde pe sute de kilometri.