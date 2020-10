Gabriel Cotabiță își lansează trupa nouă în ziua când împlinește 65 ani! La cinci ani de la cumplitul accident vascular cerebral care l-a aruncat pe solist in coma (timp de trei saptamani a fost ținut in viața de aparate), Cotabița revine pe scena in fruntea bandului Redivivus. Noul grup reinvie titulatura primului sau proiect muzical, cu care, in 1975, a primit primul sau premiu important, ”Cel mai bun solist vocal”. Cotabița a ”inghețat” activitatea Redivivus in momentul in care a fost cooptat de Holograf (1983) , trupa in care a cantat pana la venirea lui Dan Bittman. In Redivivus, Cotabila il alaturi de experimentatul muzician Florentin Milcov și trupeții sai de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

