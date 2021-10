Gabriel Cotabiță este internat în spital Gabriel Cotabita este internat in spital. Artistul in varsta de 65 de ani nu s-a simtit bine si a solicitat ajutorul medicilor, in timp ce se pregatea pentru urmatorul proiect muzical. Cadrele medicale au decis sa-i faca un control amanunțit. In urma cu o saptamana, in timp ce se pregatea pentru urmatorul proiect muzical, artistul s-ar fi simtit extrem de rau si a mers de urgenta la spital. Timp de cateva zile, artistul a fost complet absent de pe rețelele sociale, lucru care i-a ingrijorat pe cei apropiați. Momentan, nu se cunosc detalii referitoare la diagnosticul pus de medici. Insa, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Cotabița a fost internat la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul pregatirilor pentru urmatorul proiect muzical.DIn fericire, acum starea artistului este buna, dar nu se cunosc detaliile referitoare la diagnosticul pus de medici.Artistul a fost ultima data in spital la inceputul anului,…

- Subprefectul judetului Timis Ovidiu Draganescu, care are si atributii de prefect, a intrat in carantina la domiciliu, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19. Este pentru a doua oara pentru Draganescu cand este infectat cu SARS-oV-2. Daca acum este asimptomatic, fiind vaccinat, prima data, cand nu exista…

- Liderul protestelor anti-vaccin din Zalau, Erno Kovacs, a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 și se afla acum sub ingrijirea medicilor. Barbatul a participat adesea la proteste impotriva vaccinarii, iar acum de pe patul de spital incurajeaza toți romanii sa se imunizeze.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost diagnosticat cu COVID-19 și este internat intr-un spital din Iași cu o forma grava, fiind intubat. IPS Calinic a fost testat pozitiv dupa ce la inceputul lunii septembrie, David Oprea, șeful Cancelariei arhiepiscopului Sucevei și Radauților a…

- In varsta de 53 de ani, primarul comunei vasluiene Pogana, Cristian Spiridon s-ar fi internat la o clinica privata de psihiatrie din județul Alba pentru a se trata de depresie, afecțiune care il afectase profund in ultima vreme, spun apropiații. Edilul ar fi cazut in depresie dupa ce in urma cu cateva…

- Ion Laceanu, in varsta de 85 de ani sau ”omul-orchestra”, care in anul 1963 i-a cantat și lui John F. Kennedy, fostul președinte american, a fost internat de urgența. Cantarețul de muzica populara care a ajuns intr-o situație disperata ”Medicii baga perfuzii cu fier in mine, am o anemie severa, dar…

- Ion Caramitru a fost internat in spital, acesta fiind motivul absenței actorului și directorului TNB de la Festivalul Serile Filmului Romanesc, de la Iași. cauzele, ce au dus la internarea actorului, nu au fost inca date publicitații. Medicii au recomandat ca legendarul artist sa mai stea patru zile…

- Un copil in varsta de 9 ani din satul Badiuti, județul Botoșani, a ajuns la spital in stare critica, iar in urma aparatului etilotest a rezultat valoarea de 0.47 mg/L alcool pur in aerul expirat. Parinții au aflat abia la spital ca acesta a consumat bauturi alcoolice. Incidentul a avut loc saptamana…