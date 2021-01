Gabriel Cotabiță, după vindecarea de COVID-19: „A fost o formă ușoară” La inceputul anului 2021, Gabriel Cotabița (65 de ani) a fost diagnosticat cu COVID-19 și internat in spital. Anunțul imbolnavirii a fost facut atunci de fiica lui Aela la Antena Stars. Gabriel Cotabița, dupa vindecarea de COVID-19: „A fost o forma ușoara” Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Gabriel Cotabița a vorbit despre experiența sa. „Eu habar nu am avut ce mi se intampla. N-am ințeles ce s-a intamplat cu mine ceea ce e foarte bine pentru ca nu m-a durut nimic. (…) Am avut o intalnire cu niște cetațeni. Nu ei aveau coronavirus, dar o matușa a unuia a avut și se pare ca a fost generoasa.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

