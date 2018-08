Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 august 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe DN 67 C, pe raza localitatii Sebesel, au oprit un autoturism ce era condus de un barbat de 46 de ani, din comuna Sugag, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Ionut Cristache, realizatorul emisiunii „Romania 9“ de la TVR 1, risca dosar penal dupa ce a fost prins la volan desi avea permisul suspendat. Jurnalistul a fost oprit de politie pentru ca se afla pe un sens interzis. Se pare insa ca ar fi refuzat sa opreasca la semnalul agentilor si si-a continuat…

- Un tanar de 22 de ani, din Salcea, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de polițiști conducand o mașina, deși are permisul suspendat. El a fost identificat in trafic, aseara, pe strada Adunarii din Salcea. Polițiștii i-au intocmit dosar penal și unui șofer in virsta de 24 de ani, din Suceava.…

- La data de 14 iunie 2018, in jurul orei 01.15, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza comunei Craciunelu de Jos, l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un barbat din Turda este cercetat de politistii din Aiud, dupa ce a condus un autoturism, sub influenta alcoolului. Etilotestul a indicat 0,47 alcoolemie. Potrivit IPJ Alba, in 11 iulie, in jurul orei 21.41, politistii Sectiei Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 54 ani, din Turda, in timp…

- Un tanar din Soimus, judetul Hunedoara, este cercetat de politistii din Alba Iulia pentru conducere fara permis. Cu dosar penal s-a ales si tanara care i-a incredintat autoturismul, stiind ca nu are drept sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 23 iunie, in jurul orei 10.40, politistii Biroului Ordine…

- Ilie Nastase a comis-o din nou! Acesta a fost prins baut la volan, vineri dimineața (25 mai), in jurul orei 4:45, in Capitala. Politistii spun ca i-a injurat si a devenit recalcitrant, motiv pentru care a fost incatușat. Ilie Nastase a fost oprit de oamenii legii pe Șoseaua Nordului, langa Ambasada…

- Politistii bucuresteni au deschis dosar penal pe numele fostului jucator de tenis Ilie Nastase pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce acesta a fost oprit la un control, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiind in stare de ebrietate si a adresat injurii agentilor.