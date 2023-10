Stiri pe aceeasi tema

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina doreste sa ia masuri mai puternice impotriva industriei de armament a Rusiei, dupa ce a vazut un raport despre complexul militar-industrial al Rusiei, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro. “Putem vedea clar in ce zone trebuie crescuta presiunea asupra…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Ar putea fi ultimele discutii dintre Guvern si partenerii sociali inainte de stabilirea formei finale a proiectului de lege pentru care Executivul intentioneaza sa-si asume raspunderea in Parlament, saptamana viitoare. Dialogul s-a desfasurat si in ultimele zile intre autoritati si reprezentantii sindicatelor…

- Toate funcțiile de șef birou din Primaria Iași vor disparea dupa adoptarea pachetului de masuri fiscale, care prevede reducerea cheltuielilor bugetare. Masura va intra in vigoare de la intai ianuarie 2024. Primarul Mihai Chirica a anunțat, astazi, intr-o conferința de presa ca in urrma dialogurilor…

- Implementarea pachetului de masuri fiscal-bugetare ar fi de natura sa accentueze corectia deficitului de cont curent, odata cu reducerea celui bugetar, cu repercusiuni favorabile inclusiv asupra costurilor de finantare a economiei si a comportamentului cursului de schimb al leului,

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care reunește 170 de firme de profil, atrage atenția ca noile masuri fiscale planuite de guvernanți aproape ca elimina scutirea de impozit pe venitul salariaților din IT, Guvernul punand astfel in „pericol dezvoltarea industriei IT pe…

- Confederația Naționala Sindicala “Cartel ALFA” atrage atenția guvernului ca acțiunile de buna guvernare, pe care le impun inclusiv criteriile de aderare la OCDE, presupun in mod obligatoriu prezentarea publica a propunerilor de masuri și supunerea acestora analizei partenerilor sociali.