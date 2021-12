Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șova este condamnat la inchisoare dar sentința nu este definitiva. Sentința pronunțata miercuri, 17 noiembrie, este de patru ani de inchisoare cu executare. Sentința de miercuri a fost pronunțata de o instanța de la Curtea de Apel București. Instanța l-a gasit vinovat pe Dan Șova de trafic de influenta…

- "Ea a fost ucisa, iar eu am fost arestat". Așa iși incepe povestea un tanar care a stat in spatele gratiilor pentru noua ani, fiind condamnat la inchisoare pe viața pe nedrept. Oamenii legii ca el este vinovat pentru moartea iubitei sale, iar adevaratul criminal a fost gasit de aia dupa 14 ani, in Anglia.

- Individul de origine araba, dar cu mama din Poieni-Udești, care in vara anului trecut și-a ucis cu sange rece fosta iubita, care il parasise, a fost condamnat de definitiv la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Cluj a menținut soluția data de Tribunalul Cluj, detențiunea pe viața.Judecatorii de la ...

- Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de inchisoare, cu privire la faptul ca si-a constituit in mod fraudulos in Franta un patrimoniu evaluat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP.

- Nelu Iordache, supranumit Rege al Asfaltului, pentru multele contracte avute cu statul in domeniul infrastructurii, a fost condamnat la 11 ani si 9 luni de inchisoare. Decizia instanței este definitiva. Afaceristul fusese preluat sub escorta de pe Aeroportul Otopeni și pus sub control judiciar la finalul…