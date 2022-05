Stiri pe aceeasi tema

- “O vizita in targurile de langa Buzau este o pastila de realitate. La Smeeni sunt producatori care trebuie sa iși vanda marfa intr-o piața desprinsa din Evul Mediu. Deși se platesc taxe și impozite locale, primaria nu le pune la dispoziție oamenilor macar minimul necesar de condiții pentru comercializarea…

- CARAȘ-SEVERIN – Modificarile de ultima ora ale legislației in domeniu, prezentate de deputatul carașean Silviu Hurduzeu, ar putea fi soluția pentru creșterea ofertei pe piața interna, lucru care va duce automat la scaderea prețurilor! Deputatul Silviu Hurduzeu ne-a vorbit despre modificarea legii offshore,…

- Biblioteca Judeteana “George Barițiu” Brasov gazduieste Piata „Seminte cu suflet” care consta in donatii si schimb de seminte de flori si legume traditionale, cu gustul cunoscut din copilarie, asigurate de aceasta retea de experti pasionati de agronomie si agricultura ecologica. Evenimentul va avea…

- PNL Buzau este prima organizație județeana care cere, printr-un vot in forul de conducere, convocarea Congresului partidului pentru inlocuirea președintelui Florin Cițu. Președintele PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a anunțat ca Biroul Politic Județean a votat in unanimitate. Fii la curent cu…

- Președintele PNL Buzau, Gabriel Avramescu spulbera visurile fosului deputat Adrian Mocanu, care spera sa preia șefia organizației liberale buzoiene. In cadrul vizitei de astazi a lui Florin Cițu, Avramescu a declarat: „Cat sunt eu aici, Mocanu nu va veni in PNL!” Astazi, președintele PNL, Florin Cițu,…

- Incurcate sunt caile politicii! Un zvon potrivit caruia fostul deputat Adrian Mocanu ar urma sa preia conducerea organizației PNL Buzau, dupa fuziunea cu PMP, arunca in aer scena politica buzoiana. Informația, care circula „pe surse”, nu a ramas fara reacție din partea actualului președinte PNL Buzau,…

- Zilele acestea, deputatul PNL Gabriel Avramescu impreuna cu senatorul Vlad Mircea Pufu, prefectul Daniel Țiclea și inspectorul școlar general Ionel Meirosu, la intalnirea cu cei mai importanți angajatori din industria alimentara și a bauturilor din Buzau. “Am inițiat aceste consultari pentru a veni…

- Daca esti in clasa a XII-a sau ai diploma de bacalaureat si cel mult 28 de ani impliniti in cursul anului 2022, poti deveni subofițer in Armata Romanie! MApN pune la dispoziția candidaților 4 școli militare, 14 specializari și 731 de locuri. Scoli militare pentru formarea subofiterilor: 1. Scoala Militara…