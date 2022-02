Stiri pe aceeasi tema

- Cu prețul țițeiului apropiindu-se de maximul ultimilor șapte ani, benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, potrivit Digi24. Fața de luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu 9,8%, in timp ce in cazul motorinei creșterea a fost de 8,8%,…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…

- Noul an aduce o noua scumpire a carburanților. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anuntat noi preturi plafon pentru weekend si ziua de luni. Astfel, un litru de motorina va costa 17 lei si 42 de bani, cu trei bani mai mult decat ieri.

- Anul 2021 a adus recorduri nemaivazute pe piata de energie, cu preturi mai mari de peste zece ori fata de anul trecut in toata Europa, Romania fiind una dintre cele mai afectate tari, avand o putere de cumparare mult mai mica. Din pacate, nimeni nu stie cu exactitate daca scumpirile se vor opri sau…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referința pentru carburanți, valabile pentru ziua de mâine, 22 decembrie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 20,35 lei, iar cel pentru motorina –…

- In ultima vreme prețurile la RCA au explodat și este posibil ca șoferii sa primeasca tarife mai mari fața de cele stabilite de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara. Pentru a evita acest lucru, șoferii pot solicita prețul corect printr-o facilitate pe care o ofera Biroul Asiguratorilor Auto din…

- Ion Dumitru, președintele Asociației Comunelor din Romania, filiala Argeș, primar al comunei Albota: ”Incep sa se resimta din ce in ce mai acut efectele deciziilor nesabuite ale guvernelor de dreapta in privința liberalizarii pieței de energie! Hotararile guvernelor Orban și Cițu de a abroga masurile…

- Piata asigurarilor din Romania, o industrie puternic concentrata pe zona asigurarilor auto, se confrunta de multi ani cu o situatie anormala privind valoarea unei piese sau reparatia pentru o masina. In timp ce asiguratorii platesc chiar si de trei ori pretul unei piese sau unei reparatii,…