Gabriel Armanu a plecat de la CSM Vaslui!

- FINAL… Infrangere la Buzau si final de sezon pentru echipa de handbal a CSM Vaslui. Echipa pregatita de Gabriel Armanu a fost invinsa de HC Buzau, scor 26-31 (12-14), si a incheiat sezonul 2021-2022 al Ligii Zimbrilor pe locul 8, cu 31 de puncte. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata cu scorul…

- FINAL… Echipa de handbal masculin a CSM Vaslui joaca astazi, in deplasare, ultimul meci din actuala editie de campionat. Handbalistii vasluieni vor intalni de la ora 18:00, pe HC Buzau, intr-un meci care, pentru vasluieni, nu mai conteaza decat pentru ocuparea unui loc mai bun in clasament. Inainte…

- NUMIRE SURPRIZA… Incepand de pe 15 mai, conducerea IPJ Vaslui l-a numit la comanda Politiei Municipiului Barlad pe comisarul sef de politie Ionel Nane. Acesta face parte din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale (SIC) al IPJ Vaslui si a fost avansat in aceasta functie de conducerea Inspectoratului…

- Handbal SUCCES… CSM Vaslui a urcat pe locul 7 in Liga Zimbrilor la handbal masculin, dupa ce a invins CSM Bucuresti, scor 30-27 (15-16), in penultima etapa a campionatului. In ultima etapa, handbalistii vasluieni vor juca, in deplasare, cu HC Buzau, miercuri, 18 mai. Dupa un meci frumos, animat, cu…

- Conducerea STPT i-a propus vatmanului care se face vinovat de manevrarea defectuoasa a tramvaiului doua alternative: demisia la zi sau convocarea la comisia de disciplina din cadrul societatii, cu sanctiunea maxima aplicabila abaterii disciplinare savarsite. Un tramvai care circula pe linia 1, duminica…

- Handbal TURNEU… In urma obligativitatii echipelor din Liga Zimbrilor la handbal masculin de a avea o echipa secunda in campionatului Diviziei A (Liga 2), nou infiintata echipa secunda a Vasluiului a avut un parcurs excelent, castigand play-off-ul Diviziei A – Tineret. In urma acestui rezultat, CSM 2…

- SCHIMBARE… Fostul arbitru Constantin Din l-a invins pe Alexandru Dedu și a devenit noul președintele al Federației Romane de Handbal. Reprezentanții cluburilor din județul Vaslui, CSM Vaslui, LPS Vaslui, CSO Negrești și AJH Vaslui au pus ștampila pe buletinul de vot pentru schimbare. Din Consiliul de…

- SALBA DE MEDALII… La Campionatul Național Școlar colectivul desfașurat la Buzau intre 18 și 21 aprilie, Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Barlad, cel mai numeros din intreg concursul, a reușit sa aduca acasa 33 medalii și 14 locuri IV – VI. Sportivele din Barladul au reușit sa cucereasca astfel 15 medalii…