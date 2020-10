Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza azi un nou record al cazurilor noi de coronavirus: 2.343 de cazuri au fost depistate in ultimele 24 de ore, din 26.011 teste. Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri zilnice de COVID-19. In ultima zi au murit 53 de persoane. La terapie intensiva sunt internați in stare…

- CHIȘINAU, 16 sept - Sputnik. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Angela Voronin, s-a stins din viața din cauza coronavirusului. © Sputnik / Алексей ДаничевMai multe teste pentru COVID-19: Cate vor fi procesate Aceasta și-a dedicat toata viața profesionala sistemului finanțelor…

- Ziarul Unirea Alba Iulia, RECORD absolut al vanzarilor de locuințe din Romania. Transilvania, noul „El Dorado” romanesc Conquistadorii spanioli au inceput pe la 1530, sa caute un taram imaginar despre care auzisera ca are strazile pavate cu aur pentru ca metalul atat de prețios pentru ei era de prisos…

- Artiști din Banat, cunoscuți la nivel național, creeaza un moment artistic unic și fara precedent, pentru o fapta buna. Pe 12 septembrie, ora 19.30, in noul Centru Civic din Reșița, peste 25 de artiști din Banat colaboreaza pentru IPR Simfonic, un proiect muzical inedit, realizat pentru prima data in…

- Generalul de brigada (rtr) Victor Toader Nastase este profesor emerit al UMF „Gr. T. Popa" din Iasi, fiind aproape doua decenii decanul Facultatii de Farmacie. A activat in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa" in calitate de cadru didactic in perioada 1950 – 2011. A publicat in…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Se intampla lucruri foarte ciudate pentru necunoscatorii psihologiei poporului roman. Dar absolut previzibile pentru ceea ce din pacate este adevarata fata a mentalului colectiv danubiano-pontic. Ne-am comportat eroic si aproape am izbandit, dar ne inecam absolut lamentabil aproape de liman. De frica,…