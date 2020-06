Gabriel Almași împlinește astăzi o frumoasă vârstă: La mulți Ani! Gabriel Almași implinește astazi frumoasa varsta de 43 de ani, ocazie cu care, alaturi de melomani, ii uram un sincer La mulți Ani! Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici, in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest […] Articolul Gabriel Almași implinește astazi o frumoasa varsta: La mulți Ani! a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul violonist roman Alexandru Tomescu va fi, incepand cu anul universitar 2020-2021, cadru didactic asociat al Facultații de Muzica și Teatru din Timișoara, la propunerea Universitații de Vest. „Ambitia noastra permanenta este de a promova meritocratia si valorile creatoare, talentele si inteligentele…

- ???? Cel mai longeviv barbat din lume s-a nascut pe taramuri prahovene! Acesta traieste in Bucuresti, fiind nascut in satul Draganeasa, comuna Provita de Jos, la 8 noiembrie 1908. “Ii multumesc lui Dumnezeu, pentru ca El a ales sa fiu astazi aici, pe primul loc in clasamentul celor mai in varsta barbati…

- Nascut la Paris, pe 27 decembrie 1925, Michel Piccoli a jucat in peste 230 de filme, intr-o cariera de opt decenii. In plus, a fost actor de teatru si televiziune. Primul rol important a fost al unui miner in drama sociala „The Mark of the Day" (1949) a lui Louis Daquin. In 1980, a fost premiat la Cannes…

- Spectacolul online de dans si actorie "Doua cameriste", prezentat in cadrul Festivalului "Seri de Teatru la Pontul Euxin", poate fi urmarit, joi seara, pe pagina de YouTube a Facultatii de Arte a Universitatii "Ovidius" din Constanta, a informat administratia locala. "Spectacolul de dans si actorie,…

- Personalitate proeminenta a stiintei medicale romanesti, a deschis noi drumuri in medicina teoretica si practica, fundamentand in mod consecvent activitatea clinica pe studiul fiziologiei si fiziopatologiei. In 1912, a publicat primul sau volum stiintific, „Tulburarile ritmului cordului”. In 1919 a…

- Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, specializarea in pedagogia muzicala, Gabriel și-a continuat studiile in București și și-a…

- ”Fiecare viața pierdut este o durere pentru familie, pentru apropiați, dar și pentru noi. Transmit condoleanțe tuturor celor care au pierdut pe cineva drag.Sistemul medical trebuie sa-și mobilizeze toata capacitatea, pentru ca societatea se bazeza pe noi.Am plecat de la un stoc zero. E o realitate pe…

- Primul spectacol ce a deschis Festivalul Online "Seri de teatru la Pontul Euxin", organizat de Facultatea de Arte, din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta, a fost musicalul "Cocosatul de la Notre Dame", transmis live, pe canalul de youtube joi, 26 martie 2020.Astazi, incepand cu ora 18, se…