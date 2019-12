Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timiș cauta un tanar de 21 de ani care a plecat miercuri de la locuința unui prieten din Timișoara catre Arad, insa nu a mai ajuns la destinație.Potrivit Politiei Timiș, Gyarmati Gabriel, de 21 de ani, a plecat miercuri de la locuința nui prieten din Timișoara, judetul Timis,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani circula in localitatea Ortisoara pe o strada secundara. La intersectia cu DN 69 nu a respectat semnificatia indicatorului stop intrand in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar dinspre Arad inspre Timisoara condus de un barbat in varsta de 41 de ani. In urma…

- Cei trei parlamentari vizati de ancheta DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Caprar, deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita, deputat PSD de Caras Severin, scriu jurnaliștii de la www.opiniatimisoarei.ro Anchetatorii anticorupție au facut, luni dimineața, nu mai puțin de 15 perchezitii, intr-un…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timisoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 12 ani, care a plecat de acasa marti si nu s-a mai intors. "La data de 3 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unui…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timisoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 12 ani, care a plecat de acasa marti si nu s-a mai intors, scrie Agerpres. "La data de 3 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre…

- Bradul de Craciun, inalt de 15 metri, a fost montat vineri, 22 noiembrie, in Piața Victoriei din Timișoara, in pregatirea atmosferei speciale pentru Targul de Craciun care urmeaza sa se deschida oficial pe data de 1 decembrie, atunci cand in centru vor fi deja montate toate decorațiunile specifice…

- O fata in varsta de 15 ani, rapita de proxeneti pe cand avea numai 13 ani, s-a intors acasa dupa doi ani, insa si-a pus capat zilelor din cauza dramei pe care a trait-o, potrivit abc7chicago.com . Familia ei a lansat un apel pentru a atrage atentia asupra fenomenului traficului de minori. Letty Serrano…

- Unui barbat din Indonezia i s-a facut inmormantarea, insa la doar cateva ore distanța acesta a aparut viu și nevatamat acasa, spre surpriza totala a familiei, noteaza excelsior.com.mx. O familie din orașelul Gesikan, Indonezia, a inmormantat un barbat in varsta de 40 de ani pe nume Sunarto, care a fost…