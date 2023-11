GĂBIȚA, TE-A ARS SIMONA! Știrea de ultima ora care a dat frisoane actualei coaliții guvernamentale a fost, fara putința de tagada, cea a reintoarcerii Gabrielei Firea in ”lumea buna” a politicii. Dar nu neaparat pentru inrudirea cu americanul… Mai ales ca pe domeniul din Voluntari iși mai face oricum veacul, de ceva vreme, o alta ”sageata” de peste Ocean. […] The post GABIȚA, TE-A ARS SIMONA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa descinderea procurorilor in “Azilele groazei” din Voluntari, Romania Tv a lansat o campanie de distrugere a imaginii familiei Firea-Pandele. Ieri, Biroul Național al PSD a votat in unanimitate ridicarea suspendarii Gabrielei Firea din funcția de președinte al PSD Ilfov-București și de vicepreședinte…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele , le-a transmis pe Facebook La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Dumitru, dar nu inainte de a posta o rugaciune. „Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorator de Mir, ne rugam tie in clipe de mare necaz pentru a ne apara de primejdia care ne inconjoara.…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele , le-a transmis pe Facebook La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Dumitru, dar nu inainte de a posta o rugaciune. „Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorator de Mir, ne rugam tie in clipe de mare necaz pentru a ne apara de primejdia care ne inconjoara.…

- Gabriela Firea este una dintre cele mai controversate personalitați ale scenei politice din Romania. A fost jurnalist, purtator de cuvant al Guvernului, primar general, senator, ministru al Familiei și nu in ultimul rand prim-vice presedinte al PSD. Pe plan familial, ea se afla la al doilea mariaj,…

- Agenția oficiala de presa nord-coreeana KCNA a anunțat ca ancheta privind intrarea ilegala in țara a americanului Travis King a fost finalizata, acesta urmand a fi expulzat. Știrea nu precizeaza unde va fi trimis acesta și nici starea lui de sanatate. Anu

- “Cu privire la speculațiile vehiculate in spațiul public, referitoare la ,,un barbat care ar fi fost prins ca a condus fara permis, de 11 ori și a fost lasat sa plece, dupa care a produs un accident rutier pe DN1 E60, in localitatea Capușu Mare, din județul Cluj, Centrul de Informare și Relații Publice…

- Un cititor Turda News a trimis o fotografie cu un șarpe, destul de mare, care a fost fotografiat in zona Ciucaș, pe cursul de apa.Șarpele are o marime destul de mare și prima tentație este sa crezi ca e vorba despre un șarpe din alte zone (piton), care a fost ”scapat” sau abandonat in zona.”Cred ca…

- Frații Godei au reușit sa induplece instanța, iar in loc de inchisoare, judecatorii au hotarat plasarea acestora in arest la domiciliu. Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestarii preventive pentru Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari…