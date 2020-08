Stiri pe aceeasi tema

- Pe Aurelian Temișan pare ca-l știm de o viața, deși nu are mai mult de 48 de ani, impliniți vara aceasta. Și tot de o viața pare sa formeze un cuplu cu Monica Davidescu, cu care are o fetița.

- Aplicația de mobil prin care putem afla daca am fost in preajma unei persoane infectate cu COVID-19 este aproape gata și va ajunge in septembrie la Guvern. Alexandru Balan, specialist in securitate informatica la Bitdefender, explica, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, cat de sigura este o astfel…

- A luptat sa demonstreze ca nu are nimic in comun cu personajul din ''Dallas'', dar viata lui pare croita dupa cea a lui J.R. In cartea ''The Eternal Party'', Kristina dezvaluie viata grea pe care a dus-o langa Larry Hagman, tatal ei.

- Un roman in varsta de 36 de ani, Ionuț Alexa, a fost condamnat azi, 6 iulie, la inchisoare pe viața pentru ca in toamna anului 2014, la Battipaglia (Campania), a violat o tanara italianca și l-a ucis in bataie pe iubitul acesteia, scrie L’Occhio di Salerno. Faptele s-au petrecut pe data de 4 octombrie…

- 4246 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala, sesiunea 2-27 iunie 2020, in județiul Dambovița. La Evaluarea Post-ul Succes copii! Evaluarea Naționala este doar o etapa spre viitoarea viața de liceean! Informații importante despre examen apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Randi se afla in jurul burlacilor de șapte ani. Deși a declarat de nenumarate ori ca ii place aceasta libertate, artistul a spus acum ca nu ar spune nu unei relații. Iata cum trebuie sa arate domnișoara care ii va cuceri inima!

- Simona Halep (2 WTA) s-a mai schimbat, de cand si-a permis o lunga perioada de relaxare, in conditiile in care sezonul a fost inghetat din cauza pandemiei. Pe langa faptul ca acorda interviuri mai des, constanteanca abordeaza si teme mondene.

- Inca de la inceputul actualei crize pandemica, am avut parte de foarte multe declarații de presa din partea Grupului de Comunicare Strategica. Ceea ce s-a putut observa, de la un moment in colo, este apariția unui tanar care ajuta la transmiterea informațiilor inclusiv celor cu deficiențe de auz. Este…