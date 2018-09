Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul Iasmin Latovlevici a semnat un contract pe un sezon cu gruparea Bursaspor, a anuntat clubul la care joaca si Bogdan Stancu.Contractul lui Latovlevici cuprinde si o optiune de prelungire pentru un alt sezon. In varsta de 32 de ani, Iasmin Latovlevici a evoluat ultima data al…

- Jucatorul plecat din fotbalul mare de la Dej s-a transferat la Sivasspor la inceputul acestui an, iar de atunci a devenit om de baza la gruparea care a terminat precedentul sezon din Turcia pe locul 7, scrie Fanatik. Mai mult de atat, formația turca si-a propus și calificarea in cupele europene. La…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura in luna mai a anului viitor, potrivit unei decizii adoptate la Bruxelles de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti anul acesta in Consiliul Afaceri Generale CAG . Reinnoirea Parlamentului European…

- Naționala de handbal U-20 a Romaniei a pierdut astazi, scor 30-25, contra Germaniei, in etapa a doua a fazei grupelor din cadrul Campionatului European de Handbal U-20. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bistrita se numara printre orasele care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, editia 2019-2020. Orasul castigator va primi o recompensa in valoare de 50.000 de euro. Bistrița, Brașov, Iași și Roman sunt cele patru orașe care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala…

- Potrivit unui proiect de Hotarare lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii, Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate…

- Absolvenții claselor a VIII-a care nu au fost repartizați la liceu in prima etapa pot opta pentru locurile ramase neocupate. In liceele din Lugoj au ramas libere pentru cea de-a doua etapa de repartizare computerizata 21 de locuri. Sunt locuri ramase neocupate la: Colegiul National…

- Gabi Torje este împrumutat de Akhmat Groznîi la Dinamo, dar ar putea ajunge la o echipa din Cluj. Mijlocasul se antreneaza alaturi de jucatorii ros-albi, dar de la data de 30 iunie, când îi expira împrumutul, va pleca din "haita".…