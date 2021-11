Gabi Tamaș, înaintea meciului cu vicecampioana: “Mamă, joc cu FCSB, nu mai pot să trec strada” (Video) FC Voluntari va primi replica echipei FCSB, duminica, de la ora 21:30, in cadrul etapei a 15-a a Ligii 1. Dupa 14 meciuri disputate, roș-albaștrii ocupa locul secund, cu 30 de puncte, iar formația ilfoveana e pe 5, cu 24 de puncte. Jucatorul echipei din Voluntari, Gabi Tamaș, a prefațat parrida in stilul sau characteristic. Acesta nu considera special meciul contra fostei sale echipe, avand in vedere ca FCSB a inregistrat șapte victorii consecutive. ”Pentru mine, nu exista ca joc cu primul sau cu ultimul loc. Eu tratez meciurile la fel. Ma gandeam ca vom ajunge sus in clasament eu, nu știu voi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

