- Adrian Ropotan și soția lui, Raluca, pe Internet doar se pupa, insa in realitate... abia se saluta! Focoasa bruneta l-a „uitat” pe partenerul ei de viața pentru cateva minute bune de dragul telefonului, semn ca tehnologia ocupa un loc destul de important in viața ei. Imaginile cu cei doi la o terasa…

- Cand vine vorba de rasfaț, Gabi Popescu nu mai ține cont de nimic. Fostul fotbalist a ieșit pe ploaie din casa pentru a merge la magazin, dar a uitat complet și de regulile de circulație. Iata cum a fost surprins soțul Crinei Abrudan.

- De cand au renunțat la apartament și s-au mutat intr-o casa cu o curte generoasa, Crina Abrudan și Gabi Popescu s-au transformat in mici agricultori. Cel puțin asta ne-a declarat fosta știrista, care din primavara pana toamna gradinarește. „Ne iese in principiu ce facem. Important este sa ascunda cineva…

- Fie ca este in oraș la o terasa sau singur acasa, Gabi Popescu are același comportament. Fostul fotbalist se destinde atat de mult la o bere cu prietenii incat nu mai ține cont ca se afla intr-un loc public. Este evident ca nu cu bunele maniere a cucerit-o pe Crina Abrudan.

- In urma cu cateva zile va povesteam despre unul din ce mai importanți producatori de film romanesc. Numele lui este Andrei Boncea și recent a adus in Romania o noua producție de la Hollywood. Filmarile vor avea loc la Vulcanul de la Racoș, un ținut parca din alta lume. Vulcanul de la Racoș, un ținut…

- VIDEO| Oamenii din Sinaia, „vizitați” de un urs, in miezul zilei: Nu a fost impresionat nici de claxoane, nici de cainii care il latrau Așa cum se poate observa, animalul nu se lasa intimidat nici de cainii care latra, nici de soferii care claxoneaza si timp de cateva minute continua sa caute hrana…

- Am aflat cine e iubita lui Bogdan Mocanu. Dupa ce mai multe luni artistul a ținut-o pe partenera sa ascunsa și a incercat sa nu o arate fanilor pe cea de care s-a indragosit, acum Spynews.ro v-o prezinta pe Roxana, tanara cu care in aceste momente se afla in Dubai!

- Crina Abrudan a dezvaluit, in direct, cum s-a cunoscut cu partenerul sau de viața, Gabi Popescu. Frumoasa vedeta a facut cateva dezvaluiri inedite la Antena Stars, explicand și prin ce metoda reușesc ea și soțul ei sa depașeasca momentele dificile intampinate in cuplu.