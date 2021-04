Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe fondul complicatiilor generate de COVID-19, artistul ar fi fiacut stop cardiac. Pe 18 martie…

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii…

- Rodion GA, pe numele real Rodion Ladislau Rosca, artist considerat parintele muzicii electronice din Romania, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza News.ro. Anuntul a fost facut pe retelele de socializare de fiica lui, iar numeroase omagii i-au fost aduse pe Facebook de cunoscuti si admiratori.…

- Platforma de comunicare Whatsapp, detinuta de Facebook, este nefunctionata vineri seara in toata lumea. Defectiunea a aparut in Romania la ora 19.20, iar la ora publicarii acestui articol Whatsapp inca nu functioneaza. Utilizatorii din toata lumea au intrat pe Twitter pentru a gasi…

- Fostul fundas Sorin Moraru a decedat la varsta de 53 de ani, in urma unui infarct miocardic in timp ce se afla cu prietenii la o partida de fotbal, a anuntat, joi, clubul FC Arges pe pagina sa de Facebook. ''Butelie", asa cum ii spuneau colegii de echipa si prietenii, a debutat in prima divizie ca…

- In contextul situației actuale la nivel internațional, ICR Tel Aviv și-a adaptat activitatea culturala la realitațile prezente și, in urmatoarea perioada, va organiza și gazdui expozițiile din cadrul Galeriei ICR Tel Aviv cu ajutorul vernisajelor online. Astfel, in perioada 12 februarie – 15 martie…

- Istoricul si criticul de arta Ruxandra Garofeanu, care s-a aflat in slujba artelor plastice romanesti timp de peste cinci decenii, a murit in noaptea de duminica spre luni, anunta Art Safari Bucharest, intr-o postare pe Facebook. "Lumea artei este astazi indurerata de o pierdere grea.…

- Jurnalista Iuliana Roibu a decedat, anuntul mortii a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia de catre membrii familiei.Postarea de pe pagina Iulianei Roibu:"Sunt fericita ca am fost mama, fiica, sora, sotie si prietena.Va multumesc ca ati fost familia mea. Va iubesc!"Iuliana Roibu a fost una dintre…