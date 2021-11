Stiri pe aceeasi tema

- Au existat multe zvonuri ca pleaca in Anglia sau ca are mari probleme financiare, iar acum Cristina Spatar a decis sa dea carțile pe fața și sa lamureasca aceste discuții. Artista a fost invitata in cadrul emisiunii lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre situația in care se afla.S-a zvonit ca artista…

- In toamna lui 1981, FC Arges a jucat cu echipa scotiana Aberdeen in Cupa UEFA. Scotienii erau antrenati de catre marele Alex Ferguson. Pitestenii au pierdut cu 3-0 in Scotia, iar acasa au facut 2-2 dupa ce au condus cu 2-0 la pauza.

- SURSE| Carțile au fost jucate: Noul Guvern va avea mai multe ministere, PSD va deține cele mai multe portofolii SURSE| Carțile au fost jucate: Noul Guvern va avea mai multe ministere, PSD va deține cele mai multe portofolii Negocierile dintre PNL, PSD si UDMR au ajuns, sambata, aproape de final, urmeaza…

- Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si Paul Stanescu au cerut insistent, in discutiile din partid pe tema intrarii la guvernare, ca PSD sa primeasca functia de prim-ministru intr-o coalitie cu PNL, in caz contrar sa refuze intrarea la guvernare, sustin surse politice pentru News.ro. Printre ministerele…

- Marco Verratti (28 de ani) a suferit o o leziune a muschilor oblici și va fi indisponibil cel puțin patru saptamani de la PSG. Marco Verratti s-a accidentat in remiza obținuta de PSG duminica pe terenul rivalei Marseille, scor 0-0. Intr-un comunicat oficial, clubul din capitala Franței anunța ca mijlocașul…

- Atacantul sud-american a fost dorit cu insistența de Dan Petrescu, însa nu va mai ajunge în Gruia din cauza impresarilor. Conform Fanatik.Ro, oamenii care negociaza transferul lui Ferreyra au cerut 400.000 de euro. Transferul lui Ferreyra era vital pentru atacul campioanei României…

- Cațiva fani ai naționalei, reveniți la un meci al „tricolorilor” pentru prima oara din noiembrie 2019 incoace, au ramas cu un gust amar la finalul partidei Romania - Liechtenstein 2-0. Motivul? Mulți dintre fotbaliștii primei reprezentative nu au stat la fotografii și autografe, temandu-se de COVID-19.…