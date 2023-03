Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, insa fostul selecționer nu ține cont de reguli atunci cand se afla in trafic. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui Victor Pițurca și l-au surprins pe "picior greșit".

- Ioana Basescu are mare grija sa iși aleaga bine ținutele atunci cand se afișeaza in public. Fiica fostului președinte al Romaniei este atenta sa fie eleganta in orice moment al zilei și nu renunța la pantofii cu toc nici macar atunci cand are treaba. Cum a fost surprinsa de catre paparazzii Spynews.ro.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui Lucian Mandruța și l-au surprins in ipostaze rare. Prezentatorul a intampinat probleme la mașina, iar paparazzii noștri au vazut tot ce face el cand intampina astfel de dificultați. Iata imaginile!

- Denis Ștefan a fost surprins la cumparaturi intr-un mall din Capitala și a facut un gest rușinos in public. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro au toate imaginile cu tot ceea ce a facut actorul.

- De cand a ieșit din luminile reflectoarelor, Banel Nicolița a preferat sa fie cat se poate de discret atunci cand vine vorba despre viața lui amoroasa. Ei bine, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, fosta vedeta de la FC Steaua București a recunoscut ca este…

- Calin Popescu Tariceanu a fost surprins dupa ce a ieșit de la o Gala, dar nu singur, ci alaturi de Marcel Iureș. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au surprins imagini de senzație. Cine a fost tratat mai bine de catre parcagii.

- Gabi Balint este unul dintre foștii mari fotbaliști de la noi. De curand, acesta a fost surprins, din nou, de PAPARAZZI SpyNews.ro intr-o ipostaza demna de urmat. Cum a fost vazut fostul jucator al Stelei la cumparaturi.