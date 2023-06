Gabi Balint, dupa ce UEFA a pus sigla FCSB-ului in lista castigatorilor CCE: „E greseala lor”. Castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua in 1986, Gabi Balint a fost surprins de faptul ca UEFA a postat o fotografie cu castigatoarele Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor, iar la 1986, forul european a folosit sigla celor de la […] The post Gabi Balint, dupa ce UEFA a pus sigla FCSB-ului in lista castigatorilor CCE: „E greseala lor” appeared first on Antena Sport .