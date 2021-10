Stiri pe aceeasi tema

- Zi plina de fericire pentru Gabi Badalau, dar și pentru Bianca Dragușanu! Celebrul fiu de milionar implinește astazi frumoasa varsta de 34 de ani, iar vedeta showbiz-ului nu ezita sa-i aduca zambetul pe buze inca de la primele ore ale dimineții. Caci nu mai este un secret, și toata lumea știe ca cei…

- Au parte de o iubire cu nabadai și tocmai de aceea, dupa desparțirea despre care au vorbit public, acum Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, din nou. Mai mult decat atat, afaceristul a recunoscut ca o iubește pe blondina, tocmai de aceea nu poate sta fara ea prea mult timp.

- Anna Lesko intervine in scandalul momentului. Ce spune despre implicarea ei in cuplul Biancai Dragușanu și Gabi Badalau. Fosta asistenta pacatoasa a fost transparenta și a povestit totul public. Ce spune cantareața despre toate acestea? Anna Lesko, reacție in scandalul momentului: ce spune despre implicarea…

- Se liniștesc oare apele in viața lui Gabi Badalau? Ne intrebam asta pentru ca, dupa ce Bianca Dragușanu a spus public ca el și Anna Lesko comunicau prin mesaje, in timpul relației lor, afaceristul iși cere scuze. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu ii cere co-prezentatoarei de la ”Splash! Vedete la apa”…

- Clauda Patrașcanu se implica in scandalul momentului. Inca soția lui Gabi Badalau a facut declarații in exclusivitae pentru Spynews.ro, dupa ce a aflat de noul triunghi amoros din showbiz, care ii are ca protagoniști pe inca soțul ei, Bianca Dragușanu și nimeni alta decat Anna Lesko.

- Tocmai dupa ce Bianca Dragușanu a facut o destainuiri surprinzatoare pentru toata lumea, acum Gabi Badalau nu sta cu mainile in san, ci reacționeaza și el, intr-un mod total neașteptat. Iata ce replica a avut de dat fostul Claudiei Patrașcanu pentru cea care se spunea ca ii este iubita.

- George Burcea demonstreaza ca este lipsit de inhibiții, spunem asta pentru ca acum i-a facut Vivianei Sposub o declarație de dragoste in public. Dupa ce s-au impacat, actorul ii jura iubirea sa veșnica șatenei.

- Andra a implinit luni, 23 august, 35 de ani, iar soțul ei i-a facut o surpriza placuta.”Sarbatoresc in fiecare zi faptul ca am cunoscut-o, dar azi cu atat mai mult! E ziua ei și nu am cuvinte sa spun ce simt pentru ea. La mulți ani, iubita mea!”, a scris Catalin Maruța, care i-a dat un superb tort.Andra,…