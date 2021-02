Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a decis sa iși sarbatoreasca fiul din nou, de aceaasta data, insa, fara Claudia Patrașcanu. Milionarul și-a luat cei doi fii și i-a dus la munte, unde le-a facut toate poftele, astfel ca pentru ei distracția nu se oprește, indiferent la care parinte ar fi.

- In urma cu un an și jumatate Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au anunțat ca urmeaza sa se desparta, dar chiar și in aceste moment sunt tot soț și soție! Cei doi se afla in plin proces de divorț, unul cu multe scandaluri, dar astazi, macar pentru o zi, s-au afișat ca o familie alaturi de copiii lor!

- Claudia Patrașcanu spune adevarul despre divorțul cu tatal copiilor sai! Motivul pentru care artista a ajuns sa-și plateasca mama! Ce i-a spus atunci Gabi Badalau? Bruneta a facut noi dezvaluiri la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat scandal al momentului! Ce suma i-a cerut, de fapt, Claudia Patrașcanu lui Gabi Badalau la divorț? Artista a dat carțile pe fața la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars! Vedeta neaga spusele inca soțului sau!

- Toata lumea știe despre scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, insa v-ați intrebat vreo secunda cum s-a ajuns, de fapt, la desparțire? Artista a spus totul la Xtra Night Show! Povestea divorțului dintre cei doi!

- Gabi Badalau a ajuns la capatul rabdarii! Afaceristul a dezvaluit ce suma ii cere Claudia Patrașcanu ca sa ii dea divorțul. Potrivit acestuia, bruneta cere mult prea mult, iar copii nu au nevoie de atația bani.

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașanu nu pare sa se termine prea curand! Aflați in plin divorț, cei doi continua sa iși aduca acuzații grave de o parte și de celalta. Controversatul afacerist a susținut in aceasta seara la Xtra Night Show ca artista i-ar fi facut plangeri penale la DIICOT!…

- Dupa acuzațiile șocante pe care Claudia Patrașcanu i le-a adus fostului sau soț, Gabi Badalau raspunde intr-un mod surprinzator. Milionarul a postat o imagine pe contul sau de socializare care lasa multe lucruri de interpretat.