Stiri pe aceeasi tema

- De aproape doi ani continua scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau in privința partajului și custodiei copiilor. Insa, in timp ce parinții iși ascut sabiile, copiii sunt cei care au de suferit. O separare fireasca i-ar fi pus in aceeași ipostaza, adica de a merge cand la mama, cand la tata,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au petrecut in weekend la munte, impreuna cu copiii. Afaceristul a fost la ziua unuia dintre baiețeii sai. Primele declarații ale cantareței despre intalnirea de gradul zero. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, impreuna la munte de dragul copiilor. Declarațiile cantareței…

- Gabi Badalau a facut declarații uluitoare in cadrul unei emisiuni TV in ceea ce privește veniturile sale financiare. Afaceristul a susținut ca salariul lui oficial scris in cartea de munca este de 7.000 de lei, insa Claudia Patrașcanu cere o pensie alimentara pentru copii de 15.000 de euro.

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au prezentat din nou la tribunal, joi, 10 decembrie, pentru procesul de divorț și custodia copiilor. Afaceristul a facut primele declarații și a marturisit ca timp de o luna nu și-a putut vedea copiii, iar in curand va face asta. „Pe mine nu ma intereseaza decat…

- Noi detalii ies la iveala din cel mai controversat divorț din lumea mondena! Claudia Patrașcanu a fost data afara din sala de judecata, in plin proces! Gabi Badalau, replica acida la adresa artistei! Afaceristul susține ca fosta soție nu-l lasa sa-și vada copiii! Ce se intampla in divorțul celor doi?