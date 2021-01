In urma cu un an și jumatate Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au anunțat ca urmeaza sa se desparta, dar chiar și in aceste moment sunt tot soț și soție! Cei doi se afla in plin proces de divorț, unul cu multe scandaluri, dar astazi, macar pentru o zi, s-au afișat ca o familie alaturi de copiii lor!