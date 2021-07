Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bianca Dragușanu a vorbit despre relația ei cu Gabi Badalau și s-a aratat gata sa se marite și a treia oara, „apropiații” cuplului au ieșit la rampa ca tot felul de amanunte. Doar un lucru s-a ignorat: ca Gabi Badalau nu este inca divorțat de cantareața Claudia Patrașcanu. Dar toata lumea a…

- Bianca Dragușanu nu se mai ascunde și declara cu toata asumarea ca iși dorește sa fie din nou mama, de aceasta data cu iubitul ei, mai exact viitorul soț, afaceristul Gabi Badalau, cu care are o relație de doar cateva luni, dar plina de controverse de tot felul.

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit. In ultimele zile aparusera zvonuri cum ca relația dintre cei doi s-a racit considerabil. De curand, fostul soț al Claudiei Patrașcanu a confirmat separarea de Bianca. „Intr-adevar, am avut o relație cu Bianca. Toata lumea știe, nu este nimic de ascuns.…

- Nu e de mirare ca Alex Bodi se tot intalnește cu Bianca Dragușanu in localurile din Capitala. Afaceristul este mai tot timpul la o narghilea cu prietenii. Așa l-au surprins și paparazzii Spynews.ro pe fostul soț al blondinei, care acum s-ar pregati sa-i devina soție lui Gabi Badalau.

- Theodor Stolojan, romanul cu trei pensii! Fostul premier, care a lucrat și la Banca Mondiala, dar și in Parlamentul European, se alege lunar cu o suma frumoasa. ”In Romania, am o singura pensie, pe baza de contributivitate, care acum este de 4.900 de lei. In decursul vietii, am avut intotdeauna salariul…

- Izabela Stress, cea mai de succes romanca pe YouTube. Suceveanca ce caștiga o caruța de bani jucandu-se, la modul propriu, cu plastelina, a avut și zile cu caștiguri de 20.000 dolari! Are aproape 9 milioane de urmaritori din intreaga lume, iar cea mai populara postare a sa a fost vizionata de…. 819…

- Claudia Patrașcanu nu vrea sa mai absolut deloc de Gabi Badalau și ii cere acestuia sa ii acorde cat mai repede divorțul, mai ales ca acum și-ar planui nunta cu Bianca Dragușanu. Artista a transmis un mesaj dur referitor la tatal copiilor ei, susținand ca din acest moment nu va mai vorbi niciodata despre…

- Bianca Dragușanu și Gabi badalau se pregatesc de o nunta cu mare fast. Se pare ca relația lor merge mai bine ca niciodata și vor sa o consolideze atat la Starea Civila, cat și in fața lui Dumnezeu. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc de nunta Chiar daca s-au certat și s-au impacat, Gabi […]…