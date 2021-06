Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bianca Dragușanu anunța azi de dimineața ca e fericita cu Gabi Badalau, fiul de milionar a anunțat dupa pranz ca s-au desparțit. Reacția vedetei, dupa anunțul facut de fostul ei iubit in direct la Antena Stars.

- In urma cu scurt timp, Gabi Badalau a dat vestea ce a zguduit intreg showbiz-ul autohton! Celebrul afacerist a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, atunci cand nimeni nu se aștepta. Cu siguranța, cea mai mare curiozitate a fanilor a fost ce face diva in acest timp. Iata așadar cu cine s-a afișat…

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! La scurta vreme dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate faptul ca Bianca Dragușanu s-a operat la nas recent, reporterul de la Xtra Night Show a transmis ca vedeta nu a fost de una singura, ci insoțita de Gabi Badalau! Cei doi au plecat in Dubai dupa intervenția…

- Dupa ce Gabi Badalau a plecat in vacanța, iar presa a speculat ca Bianca Dragușanu l-ar fi insoțit, lucrurile nu stau deloc așa. Bianca Dragușanu e in continuare in Romania, dar oare cu cine e fiul de milionar plecat?

- Gabi Badalau a plecat in vacanța in urma cu doar cateva zile, dar fiul de milionar e discret in ceea ce privește imaginile. Totuși, in aceasta seara a publicat un scurt clip video și se pare ca fiul de milionar petrece in localuri exclusiviste.