Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu au mai vorbit despre relația lor deloc in ultimele luni, așa ca pentru fanii cuplului era un mister daca mai sunt sau nu intr-o relație. Ei bine, amandoi au dat de ințeles pe rețelele de socializare ca sunt mai fericiți ca niciodata și ca se bucura de o vacanța de…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se pare ca nu se oprește aici. Cei doi, care sunt inca casatoriți din punct de vedere legal, arunca sageți unul altuia, iar in urma cu foarte puțin timp, celebrul afacerist a povestit ce i s-a intamplat, pe contul sau personal de Instagram. Iata de…

- Un cuplu care sarbatorea luna de miere in Mykonos, insula bogaților, s-a trezit cu o nota de plata neverosimila, la un local cunoscut pentru ”țepele” date turișilor Canadienii Alex si Lindsay Breen au primit o nota de plata de 400 de euro la barul DK Oyster, dupa ce luat o mica gustare.Ei au comandat…

- Elon Musk s-a bucurat de soarele insulei Mykonos, in Grecia, cu designerul american de moda Sarah Staudinger, dupa ce a dezvaluit ca este tatal a 10 copii cu 3 femei. In weekend, Musk a fost vazut la o plimbare cu barca alaturi de prietena sa Sarah Staudinger și de noul ei soț, directorul executiv al…

- Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) s-a relaxat in vacanta in Grecia, alaturi de sotul Toni Iuruc si de mai multi prieteni. Ea a ales sa se distreze pe insula greceasca Mykonos, intr-un peisaj de vis.

- Bianca Dragușanu a negociat in termeni duri impacarea cu fostul și actualul sau iubit, de care s desparțise dupa o petrecere cu scandal, in care blondina l-a prins chefund in apartamentul su alaturi de Flotin Sakam, un alt barbat casatorit și trei tinere, pe care le-a gonit cu o bata. Foarte indragostit,…

- Gabi Badalau este mai nou cel mai mare Don Juan din showbiz-ul romanesc, iar aici nu mai vorbim de Alex Bodi, frații Tate sau Catalin Cazacu. Afaceristul joaca la mai multe capete, ba iși exprima sentimentele fața de Bianca Dragușanu, ba vrea sa o cunoasca mai bine pe Iulia Salagean. Spynews.ro, cel…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit, din nou. Se pare ca au decis de comun acord sa nu mai formeze un cuplu, deși cei doi urmeaza sa devina parinți in aproximativ șapte luni. Chiar celebrul afacerist a anunțat pe rețelele de socializare ca este un barbat singur, spunand ca el și Bianca Dragușanu…