Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a luat propriile decizii in ceea ce privește creșterea și educația copiilor lui, in timpul proceselor cu Claudia Patrașcanu. Lucrurile au devenit mai complicate decat ar fi crezut, motiv pentru care a luat propriile decizii.

- Gabi Badalau a ținut sa precizeze in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca nu și-a dat copiii afara din casa. De asemenea, omul de afaceri a vorbit și despre pensia alimentara.Gabi Badalau, cunoscut om de afaceri și fiul politicianului Nicolae Badalau, a fost invitat la emisiunea „40 de intrebari…

- Gabi Badalau are motive sa radieze de bucurie! Afaceristul merge in vacanța cu copiii, dupa ce fosta lui soție, Claudia Patrașcanu, a decis sa dea uitarii scandalurile. Care este relația celor doi in prezent.

- Gabi Badalau iși alina ranile in sanul familiei, dupa desparțirea cu scandal de Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a aparut de mana la petrecerea Viva cu o tanara rusoaica, Daria, și apoi a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, pe motiv ca l-ar fi inșelat cu chipeșul medic Auday Al-Ahmad, noteaza…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au mers la Paris alaturi de copii! Ce loc impresionant au vizitat cei doi alaturi de baieții pe care ii au impreuna. Ce au postat foștii parteneri pe rețelele de socializare.

- Gabi Badalau a oferit recent un interviu emoționant in podcastul cu Nasrin, unde a vorbit deschis despre relația sa cu copiii și impactul pe care divorțul de Claudia Patrașcanu l-a avut asupra acestora. In timpul discuției, Gabi s-a aratat vizibil emoționat, reflectand asupra responsabilitaților sale…

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- Gabi Badalau a fost acuzat in trecut de Claudia Patrașcanu ca a inșelat-o. Afaceristul recunoaște și spune ca, intr-adevar, a calcat stramb in timpul casniciei. Chiar și așa, a povestit ca și-a dorit ca familia sa nu se destrame și nu i-a ascuns ca in viața lui exista și o alta femeie.