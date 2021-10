Scandalul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu a luat amploare, astfel din ce in ce mai multe detalii ies la suprafața. Caci in acest moment, Gabi Badalau se afla la mijloc, intre mama copiilor sai și actuala sa iubita, celebrul afacerist nu s-a putut abțina sa nu intervina in direct la Xtra Night Show pentru a lamuri situația și a spulbera toate speculațiile.