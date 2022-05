Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e un secret ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau ba se cearta, ba se impaca. Știm cu toții episodul in care Bianca l-a gasit impreuna cu Florin Salam la un party cu mai multe domnișoare. Iata insa ca, ca de fiecare data, reporterii Spynews.ro au aflat niște lucruri absolut fenomenale din culisele…

- Gabi Badalau a sunat-o pe Bianca Dragușanu in direct, la Kanal D. Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii, s-a enervat. S-a intamplat in ediția de ieri a emisiunii Teo Show, in care invitata era Bianca Dragușanu. La un moment dat, blondina a primit un telefon chiar din partea lui Badalau, fostul sau…

- In ultima vreme, Bianca Dragușanu a afirmat de mai multe ori ca dorește sa devina mama pentru a doua oara. Iata ca visul i s-a indeplinit, iar vestea ca bomba showbiz-ului romanesc este insarcinata a luat prin surprindere pe toata lumea. Potrivit informațiilor Antena Stars, ar fi apelat la inseminarea…

- Familia Badalau a sarbatorit ca in povești, astazi. Fiica fostului ministru PSD al Economiei a decis sa spuna ”DA” și sa iși uneasca destinul cu barbatul visurilor ei. Fericire in familia lui Gabi Badalau. Sora afaceristului s-a casatorit Gabi Badalau a fost alaturi de sora lui in aceasta zi importanta,…

- Bianca Dragușanu a fost protagonista unui episod controversat joi seara cand a dat buzna in toiul unui petreceri pe care Gabi Badalau o organizase și s-ar fi manifestat violent fața de invitați, intr-o criza de gelozie. Noi amanunte ies la iveala, iar detaliile risca sa pateze serios imaginea divei!…

- Petrecerea burlacilor, organizata de Gabi Badalau in cinstea lui Florin Salam, s-a incheiat extrem de prost pentru protagoniști. Atat viitorul mire, cat și maestrul de ceremonii, Gabi Badalau, au avut parte de un scandal de pomina și de alte violențe, atunci cand Bianca Dragușanu și-a facut apariția…

- Chiar daca in ultima vreme a lasat de ințeles ca nu mai este impreuna cu Gabi Badalau, Bianca Dragușanu arunca o veste bomba. Este sau nu diva insarcinata cu afaceristul? Vedeta și-a uimit toți fanii cu ultimele postari de pe rețelele de socializare, mai ales ca ar fi destinate mamei soacre.