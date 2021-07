Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt separați de doi ani, iar daca in viața fiului de milionar e deja o femeie, Bianca Dragușanu, de ce cantareața nu ar putea sa de indragosteasca iar?! Ei bine, ea a publicat recent un mesaj primit de la un admirator, iar acum spune și cine e el de fapt.

- Claudia Patrașcanu, reacție subtila pe rețelele de socializare, dupa ce Gabi Badalau a confirmat desparțirea de Bianca Dragușanu. Inca soția fiului de milionar radiaza de bucurie și este de parere ca soarele a ieșit pe strada ei. Cu toate ca este vorba despre noua sa piesa, fanii artistei au picat imediat…

- Claudia Patrașcanu nu vrea sa mai absolut deloc de Gabi Badalau și ii cere acestuia sa ii acorde cat mai repede divorțul, mai ales ca acum și-ar planui nunta cu Bianca Dragușanu. Artista a transmis un mesaj dur referitor la tatal copiilor ei, susținand ca din acest moment nu va mai vorbi niciodata despre…

- Andrei Ștefanescu și soția lui, Antonia, au divorțat in 2020. Perechea s-a separat inca din vara anului trecut. Divorțul a fost finalizat la notar in septembrie, luna in care ar fi aniversat un an de mariaj. Andrei și Antonia au impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Andrei Ștefanescu, noi detalii…

- Gabi Badalau a rabufnit, dupa ce Claudia Patrașcanu l-a contrazis cum ca ar fi jignit-o, de fapt, pe Bianca Dragușanu. Omul de afaceri, reacție dura la adresa mamei copiilor sai, in direct la Antena Stars. Fiul de milionar iși dorește ca artista sa-l lase cat mai repede in pace și sa-și traiasca viața…