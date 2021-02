Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța nunta dupa divorț…dupa divorțul ambilor protagoniști, caci parca trecutul li se oglindește, iar viitorul se preconizeaza a fi la fel. Pana acolo, curg declarațiile de dragoste. Surprinzator, chiar din partea Biancai Dragușanu, care, deși intransigenta, este o pasionala, prin urmare se lasa…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Fanii Lidiei Buble au ramas muți de uimire la ceea ce au vazut pe rețelele de socializare! Frumoasa cantareața a fost „ceruta” in casatorie, dezvlauire facuta chiar de ea pe contul ei de Instagram. Iata cine i-a pus inelul pe deget fostei iubite a prezentatorului de la 'Neatza cu Razvan și Dani!

- Cine a zis ca Gabi Badalau nu este romantic, ei bine, s-a inșelat amarnic! Afaceristul i-a pregatit o surpriza de zile mari Biancai Dragușanu, cum doar in filme mai vezi in zilele noastre! Cum a așteptat-o Gabi Badalau pe frumoasa vedeta in dormitor? Blonda fatala a showbiz-ului a publicat imaginile!

- Daca anul trecut a traversat o perioada nu tocmai buna, iata ca acum Bianca Dragușanu e mai bine ca oricand. Vedeta se afla in Maldive alaturi de Gabi Badalau, potrivit surselor noastre, acolo unde traiește pe lux și opulența. S-a fotografiat in cele mai incendiare ipostaze, iar barbații sunt uimiți…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- In timp ce Alex Bodi se afla dupa gratii pentru 29 de zile, Daria și Bianca Dragușanu continua razboiul pe rețelele de socializare! Fosta soție și actuala iubita a afaceristului iși arunca sageți ”subtile” una celeilalte, iar ”razboiul” este pe departe de a se incheia prea curand! Unde mai puneți ca…